Gaasimüüjad: LNG-laevad peab saama Paldiski kai äärde või jaanuarist lõppeb gaas ja elektrit napib

Gaasivarustustaristu eest vastutav Elering kinnitab, et kõik vajalik on olemas, et gaas eeloleval talvel otsa ei lõppeks. Gaasimüüjad muutuvad aga talve lähenedes üha ärevamaks ja raiuvad, et jaanuarist on gaasi puudujääk tõenäoline ning see võib tuua kaasa elektritarbimise piiramise.