KredEx sai riigikohtus haruldases vaidluses soodsa lahendi

Kohtumenetluses KredExit esindanud vandeadvokaat Triinu Järviste märkis: „Riigikohtu lahend on eriliselt oluline just riigiabi tõhususe ja sihipärasuse tagamise seisukohast. Nimelt kinnitas Riigikohus KredExi laia pädevust laenu väljastamise otsustamisel, misläbi saab asutus tõhusalt tagada, et laenud suunduvad just neile ettevõtjatele, kes seda tõeliselt vajavad ja suudavad seejuures ka laenu piisava kindlusega tagasi maksta.“ KredExi teine esindaja Vitali Šipilov lisas, et Riigikohtu otsus annab edaspidiseks KredEx-ile kindluse, et laenu väljastamise otsustamisel on KredExil suhteliselt vabad käed ning arvesse saab võtta mitu erinevat kriteeriumi, mis viitavad sellele, et ettevõtja tegelikkuses ei pruugi laenu tagastada. Sellisena on Riigikohtu otsus kooskõlas laenuandmise majandusliku loogikaga ja kinnitab, et KredExi praktika maksevõime hindamisel on olnud õige ning seda saab jätkata ka tulevaste meetmete puhul.“