Kas kodu uues majas on energiasäästlikum ja pikas plaanis ka odavam?

Reeglina loeme maja elueaks umbes 50 kuni 100 aastat. Kuigi see aeg tundub pikk, tuleb arvestada ka sellega, et kütte, tarbevee ja muude tehnosüsteemide kulud on maja eluea kohta suured, sest tihtipeale on 50-aastase hoone küttekuludeks kulunud rohkem, kui pool maja hinnast. Suurenevate energiahindade valguses, on oluline pöörata tähelepanu energiavajaduse vähendamisele.

Energiatõhusus - oluline elukvaliteedile ja rahakotile

Elamufondi renoveerimisel on oluline roll hoonete renoveerimisel, mis tähendab hoone renoveerimist ja energiatõhususe parandamist. Lisaks on energiatõhususe probleem tänapäeval aktuaalne mitte ainult elamufondi renoveerimise ja elanike elukvaliteedi parandamise, vaid ka toasooja hinnatõusu kontekstis. Kui uued ja kavandatavad projektid vastavad juba standardina kõrgeimatele energiatõhususe nõuetele, siis nõukogudeaegsete ja vanemate hoonete energiatõhususe parandamine võib olla tõeline väljakutse, millega kõik hakkama ei saa.

2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone ehk liginullenergia hoone. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned aga peavad saavutama C-klassi.

„See tähendab, et tänases olukorras pööratakse olulist tähelepanu juba hoone projekti väljatöötamisel otseselt energiatõhususe näitajatele ja nende rollile elukvaliteedi parandamisel. Praegu on suurem osa uutest hoonetest hinnatud A-klassi energiasäästlikeks hooneteks ja võimaldavad seeläbi elanikel mitte ainult energiatarbimist kontrolli all hoida, vaid säästa targalt kasutades ja oma harjumusi üle vaadates oluliselt rahalisi ressursse,“ tõi välja Bonava tegevjuht Taavi Soorm.