Varasem kasv raugeb. Börsifirma Saunum asus koondama ja muid kulusid vähendama

“Üleüldine majandusolukord on hetkel arusaadavalt ärev ja ebamäärane. Näeme, et konkurendid on alates teisest kvartalist käibenumbrites kaotanud või äärmisel juhul oma prognoose oluliselt alla toonud,“ märkis ettevõtte juht Henri Lindal.

2022. aastal seatud plaane on ettevõte pidanud korrigeerima, seda nii tulude kui kulude poole pealt, märkis juht. „Septembri keskel toimunud nõukogu ja juhatuse ühiskoosolekul otsustati, et likviidsusriski vältimiseks vähendab ettevõte turundus- ja püsikulusid selliselt, et ettevõtte kuine kulubaas väheneb kuni 35%. Muuhulgas otsustati septembri lõpus koondada 6 töötajat,“ ütles Lindal.

Alternatiivbörsil First North on ettevõtte aktsia langenud alates aasta algusest üle 70%, kuid alates IPO hinnast 2020. aasta detsembris on aktsia jätkuvalt pea 160% kõrgemal.

Tootearenduste ja innovatsiooniprojektide eelarvet korrigeeriti alla siiski kõigest 4%. Uue generatsiooni keris ning automaatika „Saunum Leil 1.1“ arendused jätkuvad täistuuridel“ võttis Lindal septembri peamised otsused seoses ettevõtte kulude kärpimisega kokku.

Saunum Group AS, Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ konsolideeritud septembrikuu müügikäive keriste, keriste lisade, sauna sisekliimaseadmete, kerise automaatika ja saunaehituse müügist ulatus 175 500 euroni (keriste ja keristelisade müük 128 200 eurot, saunaehituse müük 47 300 eurot). Täpselt aasta tagasi, 2021.aasta septembris, oli ettevõtte käive 227 000 eurot.

„Keriste, automaatika ja sisekliimaseadmete müügitulemusega eksportturgudele võime rahule jääda. Eksportturgude müügimaht oli sarnane mullusega võrreldes. Müüsime kokku 12 turule (Saksamaa, Poola, Ukraina, Leedu, Slovakkia, Soome, Jaapan, Malaisia, Itaalia, Ungari, Bulgaaria, UK). Peamine tagasiminek oli keriste müügis Eesti turule“ ütles Lindal.