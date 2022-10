Tallinna börsile pürgiv ravimifirma küsib investoritelt miljon eurot

Pakkumise kogumahuks on kavandatud ligikaudu 1 miljon eurot. IPO tulu on Molneril vaja selleks, et värvata uut personali, kiirendada uute toodete turuletulekut, mille seas esimesed ravimid J. Molneri kaubamärgi all 2023. aasta esimeses pooles, ning tõsta laboratooriumi võimekust.

J. Molner AS on valdusettevõte, millel on kolm tütarettevõtet: The J. Molner Company OÜ Eestis, The J. Molner Company Inc. Kanadas ning The J. Molner Company LLC USA-s. Kokku on Molneris ja tütarettevõtetes ligi 20 töötajat. The J. Molner Company OÜ 2022. aasta esimese poole käive oli 162 000 eurot, mis tuli teistele ravimitootjatele osutatud teadus- ja arendustegevuse teenustest. Hetkel keskendub ettevõte omatoodete arendusele ning esimeste enda ravimite turuletoomisele. 2022 aasta juulis omandas Molner USA-s kolme sealses Toidu- ja Ravimiametis registreeritud ravimi müügiload.