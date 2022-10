Coop Pank tahab pakkuda uusi aktsiaid ja kaasata kasvuks kuni 20 miljonit

Coop Panga eesmärk on turult kaasata panga kasvuks kuni 20 miljonit eurot, et omada majanduskasvu pidurdumisel tugevat kapitalibaasi ning olla valmis avanevateks võimalusteks, märgib ettevõte. Pakutavate aktsiate hinna alampiiriks on plaanis seada 1,90 eurot.