Toornafta hind on langenud, kütusehind tanklates samaväärselt mitte - erinevuse taga on euro hind ning sõda

TalTechi makroökonoomika professor Karsten Staehri sõnul on euro odavus tingitud Euroopas valitsevast sõjaolukorrast ning seetõttu näevad investorid USAd atraktiivsema paigana kui Euroopat. Lisaks on suurriigi makroökonoomiline prognoos positiivsema väljavaatega, sest suures koguses energiat tootev riik teenib täna kõrgete energiahindade arvelt. Staehr on arvamusel, et euro hind ei ole ka tulevikus tõusmas.