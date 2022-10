Kolmandik kuludest maha. Masstootmisse jõuab elektriarveid vähendav seade

Vaid poolteist nädalat tagasi külvas Eestis paanikat teadmine, et Venemaa võib Balti riikide elektrivõrgu ühenduse enda süsteemiga katkestada, mistõttu ei suudaks me võrgus vajalikku sagedust hoida ja tuled kustuksid. Futugridi asutajad Toomas Valge ja Leino Schnur võtsid selle stsenaariumi juba kaks aastat tagasi oma uue äriidee väljatöötamise aluseks.

Koroonapandeemia esimese laine piirangute ajal istusid nad teine teisel pool ekraani ja mõtlesid, mida ette võtta. Oli teada, et 2026. aasta 1. jaanuaril lõpetatakse kõigi Baltimaade ühendus Venemaa ja Valgevene elektrivõrguga. Balti riikide elektrivõrk saarestub ja selle varustuskindluse tagamine muutub keerulisemaks. „Igal ajahetkel peab olema tootmine ja tarbimine tasakaalus. Kui ei ole, läheb sagedus meie seinakontaktides paigast,“ selgitab Valge võimaliku elektrikatkestuse ohtu. Praegu on selliste olukordade lahendamiseks kokku lepitud, et alajaamade kaupa lülitatakse kodutarbijad elektrivõrgust kõige rohkem kaheks tunniks välja. Seda tehakse, kuni elektritootmiseks käivituvad lisaüksused või leitakse muid lahendusi pakkumise ja nõudluse tasakaalu viimiseks. Valge ja Schnuri idee oli luua kiire sageduse taastamise reserv, ilma et kedagi peaks elektrivõrgust täielikult välja lülitama. Lahendus on juhtida kodutarbijate elektrikasutust.