Globaalse haardega Šveitsi investeerimispank on raskustes ning palub 100 päeva armuaega

Pank on raskustest. Ainuüksi tänasega on aktsiad langenud üle 7% ning alates aasta algusest pea 60%. Et kindlustada panga võlakirju maksejõuetuse vastu, tuleb välja käia 15% suurem summa kui veel nädal tagasi ning kindlustamise hind on kerkinud tasemetele, mida pole näinud alates 2009. aastast, vahendab Bloomberg.