Olematu import on kergitanud Venemaa tootmise koroonaeelse aja tasemele

Septembris kasvas ka tööhõive, samuti eelpool toodud põhjustel – nõudlus on suurenenud ja iga abikäsi on kulda väärt. Seda varjutab aga 21. septembril välja kuulutatud mobilisatsioon. Kümned tuhanded mehed on sellest ajast saadik saadetud Ukrainasse või välismaale põgenenud.