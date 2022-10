Head uudised gaasi- ja elektrisõpradele. Maagaasi hind langes taas

Prognoositakse, et Euroopa gaasinõudlus on sel sügisel langemas rekordilised 10 protsenti. Järgmisel aastal lisandub sellele veel 4 protsenti. Seda ütleb rahvusvaheline energiaagentuur. Gaasi säästmine on võtmekoht, et varud ei hakkaks kiiresti vähenema.