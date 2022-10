Swedbanki peaökonomist: kõrged energiakulud ja elukalliduse kasv vähendavad nõudlust

Ettevõtete tootmiskulude tõus piirab kiiret palkade tõstmist

Tugeva hinnakasvu toel suurenes tööstussektori käive 12%, töötlevas tööstuses 14%. Töötleva tööstuse tootjahindade kasv on aga viimastel kuudel suuna allapoole võtnud. Töötleva tööstuse tootjahinna kasv jõudis tippu juunis ja on seejärel tasapisi aeglustunud. Aeglustunud on ka ekspordi- ja impordihindade kasv. Töötlevas tööstuses ületab ekspordihindade tõus sel aastal impordihindade kasvu, mis tähendab ettevõtete jaoks paremaid kaubandustingimusi. Samas on energiahinnad ettevõtetele suureks kuluks.

Kui võrrelda Eesti töötleva tööstuse tootjahindade kasvu teiste Balti riikidega ja euroala keskmisega, siis viimase kolme aastaga on need suurenenud meist kiiremini vaid Lätis. Kuigi töötleva tööstuse ettevõtete käibe kasv on kolmanda kvartali kahel esimesel kuul veel võrdlemisi tugev olnud, on see teise kvartaliga võrreldes nõrgem. Samuti tuleks arvestada, et ettevõtete tootmiskulude kiire tõus aeglustab nende lisandväärtuse kasvu, mis omakorda piirab võimalusi palkade tugevaks tõstmiseks ilma kasumlikkust kahjustamata.