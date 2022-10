Jutuajamine Eesti Energia müstilisimal korrusel. Elektri hinna saaks alla mitmel moel

20 aastat Eesti Energias töötanud juhatuse liige Margus Vals on kirglik tuleviku energialahenduste eestkõneleja ja ütleb, et suure osa praegustest kõrge hinnaga börsitundidest saaksid lahendada nutikad lahendused meie kõigi kodudes ja töökohtades. Räägime Valsiga pisut enne seda, kui selgub elektri universaalteenuse hind, nii et seda teemat ei puuduta.