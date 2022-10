Söögikohad sulgevad uksi. Üks põhjus on energiakriis

Põlvas asuv Ah-Ja pubi teatas septembri keskel, et sulgevad uksed. Sotsiaalmeedia postituses tõid nad esile, et riik on pannud väikeettevõtjad selles karmis elektrihinna poliitikas sulgema oma ärisid. Pubi tuli toime pandeemiaga, kuid elektriarved mõjutasid toimetulekut. „Siinkohal tahaks tervitada Kaja Kallast isiklikult!!“ seisab postituses. Pubi jätkab esialgu catering’i pakkumist.

Haapsalus asuv kohvik Gallia Kukk suleb samuti uksed, nagu nad teatavad sotsiaalmeedia postituses. Kui pankrotti ei tule, tuleb kohvik tagasi loodetavasti mais, seisab postituses. „Kui on pankrot, siis lihtsalt öelda, et see oli väga hea inimlik kogemus. Mitte rahaline, sest viirus, tänavatöö, inflatsioon...“

Jaapani restoran Haku teatas, et sulgeb uksed oktoobri keskel. „Meie sulgemise põhjus seisneb selles, et abikaasa on pool oma elu elanud välismaal ja nüüd mõtleb oma kodumaale tagasi kolida,“ selgitas restoranipidaja Marju Shiraishi Ärilehele. Ta lisas, et restorani on nad abikaasaga pidanud seitse aastat ning vajavad puhkust. „Kas tuleme kevadel tagasi ja teeme siin veel oma ettevõtet edasi või kolime suvel Jaapani elama, seda näitab aeg,“ lausus Shiraishi.

Hea lugeja! Kui tead veel mõnda söögikohta, mis on viimase kuu jooksul uksed sulgenud, anna sellest teada piret.lepik@arileht.ee