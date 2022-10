Päev börsil: börsid olid neljanda kvartali alguse puhul rohelised

Kui hommikul tundus, et neljanda kvartali esimene päev pakub investoritele masendavaid numbreid, siis Euroopa indeksid muutsid päeva lõpuks suunda ja mõlemad nii DAX kui ka Stoxx 600 jõudsid rohelisse. DAX on sulgemise eel kerkinud 0,46% ja Stoxx 600 0,35%.

Credit Suisse’i uus juht on palunud investoritelt 100 päeva, et panga jaoks uue päästeplaaniga välja tulla. Pank on raskustest. Ainuüksi tänasega on aktsiad langenud üle 7% ning alates aasta algusest pea 60%. Et kindlustada panga võlakirju maksejõuetuse vastu, tuleb välja käia 15% suurem summa kui veel nädal tagasi. Mis toimub pangas sees, saab lugeda siit!