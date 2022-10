Rohekonverentsil vallatuid ideid jagav teadlane taastuvenergia kohta: see on nagu see ahvipärdiku mäng

Delfi Ärilehele ütles Palu, et tema ettekanne koosneb kolmest osast, millest esimene vaatab ajalukku. Tema kolleegid tegid eelmisel sajandil ühe aruande, milles oli juttu sellest, milline on meie seis energeetikas aastal 2030.

„Kui täna süüdistatakse, et eksperdid ei osanud praegust olukorda ette näha, et kuidas on tekkinud sellised kõrged hinnad ja kas rohepööre peabki selline välja nägema ning põlevkivi kaduma, siis vaatame, mida varem arvati. Seal on palju infot, millest nopin põnevat välja,“ räägib Palu.

Teine osa baseerub sellel, et Palu on peaaegu 10 aastat palunud oma tudengitel ennustada, millest tuleb Eestis elekter 2020., 2025. või 2030. aastal. See on nagu Emori küsitlus, mille tulemusi on huvitav vaadata. „Seal ei ole õigeid ja valesid vastuseid, vaid eri taustaga tudengite prognoos.“

Kolmandas osas püüab Ivo Palu päris numbritega modelleerida tulevikku, aga lubab ka vindi veidi üle keerata. „Näiteks kui vähe või palju me tegelikult päikeseenergiat kasutada saame. Tänases elektrihinnas ei paista päike eriti üldse välja. Vaatame, miks see nii on,“ lubab Palu.

Tänase prognoosijat oleks hulluks peetud

Ta tuleb tagasi aga selle juurde, et palju räägitakse täna sellest, et keegi ei osanud praegust energiakriisi ette näha. Et kuskil on selged süüdlased, kes vastutavad.

„Mis oleks pidanud viis aastat tagasi olema see kriteerium, mille alusel mõni analüütik oleks sellise gaasihinna prognoosinud, nagu see täna on. Bensiinihind ei ole kümneid kordi kallinenud, aga kui keegi teeks sellise mudeli, et viie aasta pärast nii läheb, siis kas öeldaks, et see on mõistlik analüüs?“ küsib Palu. „Proovin oma ettekandes reaalsusele lähemale tulla. Tulevikku ei saagi täitsa õigesti ennustada,“ lisab ta.

Kõik kolm osa toovad esile veidi „üle võlli“ vaateid, kuid nende seas ei ole „paneme päikesepaneelid Kuu peale“-stiilis ideid, mis täna veel pigem ulmestsenaariumi alla kuuluvad. „Vallatud, aga realistlikud,“ kirjeldab Palu ise.

Energiapööre on kestnud aastakümneid