Eesti tähistab õiglase kaubanduse kuud koos Läti ja Leeduga

„On ilmselge, et kui me tarbime arenguriikide väiketootjate ja talunike kaupa, siis on meil ka kohustus seista nende õiguste ja inimväärse elu eest,“ selgitab Jana Jesmin, Fairtrade kliendisuhete juht Eestis, Lätis ja Leedus.

Eestis on Fairtrade märgisega toodete arv mitmekordistunud, võrreldes paari aasta taguse olukorraga – maailmas valmistatud 37 000 tootest on Eestis saadaval enam kui 620. Õiglase kaubanduse kuu on parim aeg leida ja soetada kohvi, teed, kakaod, suhkrut, kosmeetikat, puuvillast asju, maiustusi, banaane, vürtse, roose ja palju muud.

„Inimesed, kes varustavad meid toidu ja muu eluks vajalikuga, mida kohalikult toota lihtsalt ei ole võimalik, väärivad lugupidamist ning õiglasi elu- ja töötingimusi sõltumata sellest, kus nad elavad ja töötavad. Korralikud elu- ja töötingimused ning haridus on parim viis vaesuse vähendamiseks, vaesus aga toob kaasa näiteks lapstööjõu ja sunnitöö kasutamise. Ka keskkonna hoidmise eest põllupidamisel ei ole võimalik hoolitseda inimesel, kes oma sissetulekuga niigi toime ei tule. Õiglase kaubanduse kuu eesmärk on teadvustada eestlaste tarbimisharjumuste ning maailma eri paigus töötavate toidutootjate seoseid,“ ütleb Kristina Mänd, Mondo MTÜ vastutustundliku tarbimise eestvedaja.

„Olen veendunud, et Balti riikide teadlikkus ja hoolivus tõusevad Põhjamaade tasemele, kus Fairtrade märki tunneb ligi 85% inimestest. Ka Eestis hoolitakse aina rohkem sellest, kuidas meie toiduained on kasvatatud ja toodetud, kas selle käigus on keskkond olnud hoitud ning kuidas on töö käigus käitutud inimestega. Tunne oma tarneahelat rohujuureni – see on ainuõige viis,“ ütleb Jesmin.

Selle aasta alguses läbi viidud koolinoorte uuringus vastanutest 74% usub, et tarbijad saavad oma ostukäitumisega mõjutada inimeste elu tarneahela teises otsas. Tuleviku tarbija on teadlik, 75% vastanutest on juba praegu valmis ostma õiglase kaubanduse tooteid.

Balti riigid teevad koostööd

Sel aastal on Baltimaades esimest korda võimalik taotleda rahvusvahelist tunnustust Fairtrade@Work. Globaalselt on liikumisega liitunud üle 2000 vastutustundliku ettevõtte ja organisatsiooni. Tunnustus on mõeldud just (töö)kollektiividele, kelle kohvinurk toetab eetilist tassitäit. Maailmas juuakse päevas 2,25 miljardit tassi kohvi, suur osa sellest just tööpäeva jooksu. Kohvi õiglane tootmine ja kauplemine vajab aga kohvijoojate tuge ning kohvifarmerid väärivad oma töö eest õiglast tasu.

Teist aastat tähistatakse õiglase kaubanduse kuud samal ajal ka Lätis ja Leedus. Koostööpartnerid Litdea ja Zala Briviba (Green Liberty) kutsuvad tarbijaid üles märkama ja eelistama eetilisi ja õiglaselt toodetud kaupu. Ka nemad teevad koostööd nii koolide, kaupluste kui tootjatega.

„Eelmisel aastal oli Baltimaades Fairtrade märgisega kaupade jaemüügi väärtus enam kui 45 miljonit eurot, mis on 2020. aastaga võrreldes üle 50% kasvanud. On rõõmustav näha, kui palju on tarbijate, müüjate ja tootjate suhtumine muutunud. Kolm väikest riiki on meie igapäevaseid lemmik toiduaineid kasvatanud väikeistanduste põllumeeste ja tööliste tegevust läbi genereerunud lisatasude toetanud 215 000 euroga,“ rõõmustab Jesmin.

Üllas eesmärk

Õiglase kaubanduse kuu on traditsioon, mida tähistatakse Eestis juba 2013. aastast, 2022. aastal on juhtimise üle võtnud Fairtrade Finland ja koolide suunal jätkab tööd MTÜ Mondo. Osalemine on avatud ning osaleda saavad kõik koolid, poed, hotellid, kohvikud, restoranid, organisatsioonid ja ettevõtted, maaletoojad, tootjad, müüjad jne.

Õiglase kaubanduse eesmärk on muu hulgas haavatavamate kogukondade ja väikepõllumeeste vaesuse vähendamine kaubanduse toetamise abil, inim- ja tööõiguste kaitsmine, keskkonnahoid ja kliimamuutuste mõju vähendamine ning laps- ja orjatöö lõpetamine Õiglase kaubanduse tuntuim märgis on Fairtrade, mis on loonud 1,9 miljonile talunikule ja töölisele õiglasemad tootmis- ja töötingimused.

Õiglase kaubanduse tegevuste eest Baltikumis vastutab Soome õiglase kaubanduse organisatsioon Fairtrade Finland (Reilu kauppa). 2022 aasta algusest on Fairtrade Finland tõstnud tähelepanu Baltikumile, veebruarist on tööle võetud just Eestile, Lätile ja Leedule keskenduv kliendisuhete juht. Maailmas on 37 000 erinevat Fairtade märgisega toodet.