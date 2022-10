Rekordarv õpetajaid hakkas rahatarkust õppima

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on viimaste aegade pidev kriisiolukord eriti hästi välja toonud elementaarse finantskirjaoskuse olulisuse. „Oskus oma rahaasju korraldada algab rohujuure tasandilt. Mul on hea meel, et meie õpetajad on õpihimulised ja soovivad ennast arendada. Tänu neile avaneb noortel võimalus finantskirjaoskusele baasi loomiseks. Sellest, kui hästi meie inimestel läheb, oleneb kokkuvõttes kogu Eesti käekäik,“ rääkis minister. „Tarku valikuid!“

2018. aastal läbiviidud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsalased teadmised heal tasemel. „Teadmistest aga üksi on vähe, kui see käitumisse ei jõua. Tähtis on kujundada hoiakuid ja aidata tekkida õigetel harjumustel ning siin on väga tähtis kodu ja kooli koostööl,“ ütles rahandusministeeriumi rahatarkuse spetsialist Bret Klemm. „Mida varem rahatarkust õpetama hakatakse, seda parem. Ideaalis juba lasteaias.“

Rahatarkus algab juba lasteaias

Ettevõtliku Kooli programmijuhi Piret Torm-Mirontšiki sõnul ongi sel aastal mentorklubi avatud ka lasteaiaõpetajatele – 260 õpetajast töötab 50 lasteaedades, samuti on osalejate hulgas kümme noorsootöötajat.

„On siiralt hea meel, et sel õppeaastal on rekordarv huvilisi ning osaleda saavad ka lasteaiad, sest just sealt algab ettevõtlikkuse ja rahatarkuse areng,“ rääkis programmijuht. „Rahatarkus ja ettevõtlikkus on üksteisele oluliseks täienduseks ning nende ühine arendamine annab oluliselt paremaid tulemusi õppija jaoks. Julgemalt võetakse ette erinevaid mahukaid projekte ja tegevusi erinevatest töömaailma valdkondadest ning tulemused on ka hoopis teised.“

Sel aastal alustab üle Eesti 13 gruppi, seal hulgas üks veebigrupp. „Alguses mõtlesime, et avame klubid seal, kus saame täis vajaliku arvu osalejaid. Ent huvilisi oli ka kohtades, kus arvu täis ei tulnud, mistõttu avasime lisaks veebigrupi, kus saavad osaleda need, kelle maakonnas seekord mentorklubi ei avatud,“ selgitas Bret Klemm.

Põhjalik programm