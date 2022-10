Soovid gaasikatla enne talve välja vahetada? Halvemal juhul tuleb oodata kevadeni

Gaspre juhatuse liige Epp Jürme ütles ERR-ile, et klientuur, kes soovib oma eramut või korterit gaasiga kütta, on praktiliselt ära kadunud. Kardetakse mitte üksnes kallist hinda, vaid ka gaasinappust.

Praegune trend on aga vanade gaasikatelde vahetamine uute ja säästlikumate vastu, neid küsitakse ettevõttelt palju. Probleem on aga väiksemate võimsustega ehk eelkõige korterite ja ridaelamute katelde väljavahetamisega.

„Tundub, et teatud komponentide tarnetega on tehastel raskusi, eriti elektroonikaga. Tarneprobleemid hakkasid süvenema juba koroonaajal, mil osa tehaste töö oli häiritud. Seda näeme praegu küll väga palju, et võiksime veel rohkem erakliente rõõmsamaks teha, kui meil oleks, mida pakkuda. Just neid korteritesse sobivaid mudeleid,“ nentis Jürme.