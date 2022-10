Eestlaste huvi uute autode vastu on langemas

AMTEL-i tegevjuhi Arno Sillati hinnangul iseloomustavad, nagu ülejäänudki aastat, kolmanda kvartali automüüki suhteline stabiilsus mullusega võrreldes, elektrimootoriga sõidukite (sh elektriautode) tõhus kasv, vahelduvad tarneprobleemid ja paratamatu hinnatõus. Ta lisas, et energiakandjate järsk hinnatõus mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt ostjate käitumist autoturul ja turul on näha suurenenud huvi väikeste sisepõlemismootoritega autode vastu.

„Samuti on huvi kasvanud elektriliste lahenduste vastu: ligi 40% kolmandas kvartalis müüdud sõiduautodest olid elektrimootoriga, st hübriid- ja elektriautod,“ sõnas Sillat. Olenemata langusest kolmandas kvartalis prognoosib AMTEL-i tegevjuht, et 2022. aastal ületatakse mullune üldine müügitulemus.

Otsust kaalutakse põhjalikumalt

Toyotat esindava Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul kaaluvad inimesed auto ostuotsust varasemast põhjalikumalt ning vähenenud on emotsioonide pealt otsustamine. „Energiahindade kasv on muutnud inimesi ettevaatlikumaks ja talve ees ollakse äraootaval seisukohal. Kasvanud kulud panevad inimesi tegema majanduslikult läbimõeldumaid, aga ka keskkonnasäästlikumaid ja kulusid optimeerivamaid otsuseid,“ nentis Lepik.

Olenemata turu üldisest langusest, on Toyota müüginumbrid kasvanud ning Eesti autoostjate seas on märgatavalt kasvanud huvi hübriidautode vastu. Toyotade kogumüügist moodustavad need praeguseks 49%.

„Klientide jaoks on aina enam oluline, et auto oleks ökonoomne ja keskkonnasäästlik. Hübriidautode peamine eelis ongi igapäevane rahaline sääst kütusekulult. Ühtlasi kahaneb selle soetusmaksumuse vahe tavalise sisepõlemismootoriga autoga pidevalt ning selle väärtus säilib järelturul pikemalt, mis tähendab, et seda on tulusam hiljem edasi müüa,“ sõnas Lepik.