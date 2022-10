Englo varustab kõrgtehnoloogilise aparatuuriga nii Eesti kui ka mitmete sõbralike riikide kaitseväge

Eesmärgile pühendumine ja paindlikkus arendustöös

Pea pool toodangust eksporditakse Euroopasse ja mujale üle maailma. Sihtriike on Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas. Englo tooteportfellis on ligi 50 unikaalset konstrueeritud toodet 12 tootekategoorias, mida meeskond on valmis nii tootma kui ka kliendi vajadustele vastavalt kohandama ja arendama. Mitmetele seadmetele on aja jooksul loodud järjest uuendatud ja täiendatud mudeleid. Englo intelligentsed elektromehaanilised tooted on spetsiifilised ja pikaealised. Ettevõte teostab seadmete regulaarset hooldust ja kalibreerimist ning vajadusel ka remonti. Seepärast on oluline tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö püsiklientidega. Mitme firmaga on kujunenud välja pikaajaline ühistöö seadmete testimiseks, et tagada kontroll aparatuuri töökindluse ja mõõtetulemuste täpsuse üle praktilistes tingimustes.