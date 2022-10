Algas kohtuprotsess Swedbanki endise tegevjuhi üle

Eitab süüd

Birgitte Bonnesen ise eitab rikkumisi. Nii tema kui ka tema advokaat Per E. Samuelson on intervjuudest keeldunud, kuid Samuelson on varem öelnud, et kohtuprotsess annab Bonnesenile revanšivõimaluse ning ta saab selgitada, mis 2018. aasta sügisel tegelikult juhtus. „Ta räägib, kuidas erineb 2018. aasta sügisel Swedbankis toimunu sellest, mis avaldati Danske Banki kohta,“ on Samuelson kommenteerinud.