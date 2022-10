Tesla kaotas oma väärtusest kümneid miljardeid. Põhjuseid võib olla mitu

Tesla teatas, et tarnis kolmandas kvartalis 343 000 ja tootis 365 000 sõidukit, jäädes alla analüütikute ootustele 364 660 tarnitud sõiduki osas.

Goldman Sachsi analüütik säilitas Tesla ostusoovituse, samas JPMorgani analüütikud usuvad, et Tesla aktsia ei suuda turgudega koos liikuda, öeldes samas, et kasumi puudujääk on kooskõlas ettevõtte ootustega.