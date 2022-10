Valitsus võtab riigieelarve puudujäägi katmiseks laenu

„Järgmise aasta riigieelarve sisaldab meid ümbritsevast keskkonnast tulenevaid uusi majandus- ja eelarvepoliitilisi meetmeid, kuid maksutuludest kõikide nende kulutuste katmiseks ei piisa,“ ütles rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu. Tema sõnul annab võlakirjaemissiooni käigus laenatav raha kindluse, et riigil on piisav finantspuhver kulude katmiseks ka järgmisel aastal. Varem on olnud huvi Eesti võlakirjade vastu suur, kuid hetkel peab siiski arvestama ebakindlusega ka finantsturgudel.

„Meie kasuks räägib see, et Eestil on tugev eelarvedistsipliin, madal võlatase, lisaks stabiilne ja hästi kapitaliseeritud pangandussektor, mis väljenduvad kõrges krediidireitingus. Riskid on seotud laiemalt julgeolekuolukorraga Euroopas ning arenenud riikides levinud nõrkusega, milleks peetakse vananevat ühiskonda ja kahanevat rahvaarvu,“ selgitas asekantsler.