Strateegiakeskuse juht tõi välja, et praegusel hetkel on kriise üle keskmise palju: on julgeolekukriis, energiakriis, tervisekriis ning ka kliimamuutused. Kohalikud omavalitsused on hakanud teadlikult pöörama tähelepanu kliimaeesmärkidele.

Vahter sõnas, et Tallinn 2035 strateegia eesmärk on, et Tallinn on roheline maailmalinn ja rohepöörde eestvedaja. Ta lisas, et halliks roheliseks maailmalinnaks saamine tähendab investeeringuid ning roheline eelarvestamine on üks märksõna selle eesmärgini jõudmiseks. Sealjuures on vajalik ka sektorite ja valdkondade koostöö. Strateegiakeskuse juhi hinnangul on linn muutumises ja rohehankeid juurutatakse linnasüsteemis. Tallinna linnakeskkonna jalajälg hõlmab Vahteri sõnul energiat, hooneid ja transporti. „Kliimaeesmärkide saavutamiseks on oluline kasutada rohelist energiat,“ märkis ta.