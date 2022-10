Ülemiste ärilinnaku toitlustajad loobuvad täielikult ühekordsetest toidupakenditest

„Iga kogukondlik algatus ühekordsete plastnõude tarbimise piiramisel annab olulise panuse plastireostuse vähendamiseks meie elukeskkonnas,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas. „Ehkki Euroopa Liit teeb ühiseid pingutusi ning Eestiski on kordusnõude kasutamine avalikel üritustel varsti kohustuslik, on igati tervitatav, kui inimestele pakutakse võimalust ka argipäeval toitu keskkonnasõbralikumalt kaasa osta.“

Kuni 120 pesukorda

„Pesukordade arv sõltub otseselt sellest, kui hästi on pakendit hoitud. Üks Ringo toidupakendi elutsükkel võrdub keskmiselt 80 ühekordse karbiga. Seega ühekordse pakendi jalajälg on keskmiselt neli korda suurem kui Ringo korduvkasutaval toidukarbil,“ lisas Hannes Falten.

Roheline eluviis massidesse

Technopolis Ülemiste juhatuse esimehe Gert Jostovi sõnul on Ülemiste City juba täna väga roheline keskkond, sest tänaseks on linnakusse tekkinud Eesti tihedaim, 40 tagastuskastiga korduvkasutatavate pakendite tagastusvõrgustik. „Roheline eluviis tuleb teha inimestele võimalikult mugavaks, ainult nii jõuab see ka päriselt massidesse. Linnaku tulevikku planeerimine selliselt, et keskkonnasäästlik elu poleks enam valik, vaid ainuvõimalik viis linnakus toimetamiseks,“ märkis Jostov.