Ka Ukraina on otsinud annetusi digitaalsete maksevahendite kaudu. Digiraha eeliseks ongi teatavasti just see, et selle liikumine üle maailma on väga kiire ja nii jõuavad annetused vilkalt abivajajateni. Õnnetuseks kasutavad seda kiirust ära ka venemeelsed poolsõjalised rühmitused.