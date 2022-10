Hirm ja kõrge hind avaldavad mõju. Eestis loobutakse gaasist kiirtempos

Tänavu augustis kasutati Eestis gaasi 34% vähem kui mullu samal ajal. Juba see oli gaasitarbimise vähenemise rekord. September aga seljatas sellegi rekordi. Elering paneb peagi statistikasse arvu, mis ütleb, et kodumaine gaasitarbimine vähenes Eestis aastaga 41%. Kui seni on olnud hirm, et gaas võib talvel otsa saada, siis nüüd hoiatavad gaasimüüjad, et ei tehtaks emotsionaalseid otsuseid gaasi kasutamisest loobumiseks ja asendamiseks. „Eesti asub laiuskraadil, kus tuule- ja päikeseenergia kõrval peab midagi ka põletama. Gaas on kütusena põletamiseks kõige tõhusam, mugavam ja puhtam,“ ütleb Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.