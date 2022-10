Kaubanduskoda kritiseerib universaalteenust

Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu annaks mikro- ja väikeettevõtetele võimaluse osta 2023. aasta lõpuni elektrienergiat universaalteenusena nagu kodutarbijadki. Kaubanduskoda kritiseerib, et eelnõus sisalduv ei ole piisav ettevõtete toetamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks ning suur hulk ettevõtjaid ei pruugi saada universaalteenust kasutada.

Koda toob esile, et muudatustest saab kasu kõigest väike hulk mikro- ja väikeettevõtteid. Peamiselt seetõttu, et paljud mikro- ja väikeettevõtted üürivad kinnisvara. Sellisel juhul on elektrilepingu sõlminud üürileandja ning mikro- ja väikeettevõtted tasuvad elektrikulud üürileandjale. Kui üürileandja ei ole mikro- ega väikeettevõte, siis ei saa ka üürnikud eelnõu järgi universaalteenusele üle minna.