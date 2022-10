Puhastusidu teeb puust ja punaseks: koristaja võib teenida kuus üle 3000 euro

Taanist Eestisse laienenud puhastusidu Happy Helperi tegevjuht Sebastian Hermans avaldab, et kuigi koristajate teenistus on Eestis üle ootuste, on ta üllatunud, et eestlaste suhtumine püsib Taaniga võrreldes siiski teistsugusena. ,,Inflatsioon on inimesed ootusärevaks ajanud. Ainult põhipalgast elatumine tekitab muret ning seetõttu on ka platvormitööd üha populaarsemaks muutunud. Kuid kuller- ja taksoteenused ei ole selleks ainus lahendus.’’