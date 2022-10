Ehitisregister on endiselt katki. Ametnikud ja ettevõtjad pilluvad kriitikat

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnistab, et suve alguses oli uuele keskkonnale üleminekul palju probleeme, kuid suuremad neist on tänaseks lahendatud, näiteks energiamärgise väljastamine, kooskõlastuste nägemine, haldusaktide väljastamine. Samuti on jätkunud vähem kriitiliste funktsioonide parandamine. „Päris veatu süsteem pole – on jäänud mõned spetsiifilisemad tehnilised tõrked, mis ei puuduta kõiki kasutajaid, ning nendega ka tegeletakse,“ kinnitas ministeeriumi kommunikatsioonijuht Kadri Laube.