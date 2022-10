FOTO | Vladimir Putini superjahti Mõrtsukvaal märgati Eesti ranniku lähedal

4. oktoobril teatas ajakiri Forbes, et Vladimir Putini superjahti nähti 25. septembril Eesti ranniku lähedal. Laeva saatis ilmselt turvalisuse kaalutlustel ka teine Vene alus. Seni Gracefuli nime kandnud superjahil on uus nimi – Kosatka (eesti keeles Mõrtsukvaal). Putinile kuuluva jahi sai pildile theyahtphoto.com fotograaf Carl Groll.

Jaht liikus Läänemeres Saaremaa lähistel ning selle raadioside on laevajälgimisteenistuse MarineTraffic andmetel välja lülitatud alates 30. augustist, mil jaht veel Kaliningradis oli.

Kosatka on Venemaa presidendi Vladimir Putini suuruselt teine superjaht. Selle väärtuseks hinnatakse 119 miljonit dollarit. Kosatkal on sisebassein, helikopteriväljak ja sviite kuni 12 külalisele. Jahil on vodkabaarid ja omaniku sviit koos veinikambriga, kus saab hoida kokku kuni 400 pudelit.