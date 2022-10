Uuring: sularahas eelistab arveldada vaid iga kümnes eestlane

Luminori tellitud uuringust selgus, et ligi pooltel Eesti elanikel on esinenud raskusi turul, laadal või mõnel festivalil pangakaardiga maksmisel. Veerand elanikest on olnud olukorras, kus kaardiga maksmine pole osutunud võimalikuks näiteks ilusalongis või juuksuris.