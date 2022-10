Vene raudteele sanktsioone ei tule. Eesti ettevõtjad hingavad kergendunult

Euroopa Liit on hetkel arutamas järjekorras 8. sanktsioonide paketti, mis peaks nõrgestama Venemaad ja riigi sõjalist võimekust. Algselt plaaniti paketti lisada ka punkt, mis lõpetaks täielikult koostöö Venemaa Raudteedega (RŽD), kuid raudtee-ettevõtjad nägid, et sanktsioonil oleks soovitud tulemusele risti vastupidine efekt. Delfi Ärilehe andmetel on Euroopa Liit otsustanud raudteega seonduva jätta sanktsioneerimata.

Sanktsiooni vastu võtmisele pani lõpliku piduri Poola, kes oli protsessi käigus mõistnud, et see on katastroof nii meie piirkonnale kui Kesk-Aasia riikidele, kes otsivad alternatiivlahendusi, et mitte vedada kaupu Vene kanaleid pidi ja maksta venelastele, teatas Logistika- ja transiidiassotsiatsiooni juhatuse esimees Andres Valgerist. „Neil ei oleks ühtegi alternatiivi ja oleks juhtunud nagu kütusegagi, et mahud vähenevad, aga tulu Venemaa jaoks suureneb,“ rääkis ta.