Venemaa Raudteedele sanktsioone ei tule. Eesti ettevõtjad hingavad kergendunult

Sanktsiooni vastuvõtmisele pani lõpliku piduri Poola, kes oli mõistnud, et see on katastroof nii meie piirkonnale kui ka Kesk-Aasia riikidele, kes otsivad alternatiivlahendusi, et mitte vedada kaupu Vene kanaleid pidi ja maksta venelastele, ütles logistika- ja transiidiassotsiatsiooni juhatuse esimees Andres Valgerist. „Neil ei oleks ühtegi alternatiivi ja oleks juhtunud nagu kütusegagi, et mahud vähenevad, aga tulu Venemaa jaoks suureneb,“ rääkis ta.