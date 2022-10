Möödas on ajad, kui arendaja pidi ilmtingimata matemaatikast midagi jagama

„IT-arendus on aastatega muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks, mis tähendab, et õpikõver on muutunud kõvasti laugemaks. Niisamuti on oluliselt laienenud valdkondade hulk, kus arendajad töötada saavad, mis tähendab, et kuskil leidub midagi igale isiksustüübile ning igale erihuvile,“ sõnas ta. „Kui 25 aastat tagasi pidi iga arendaja mõtlema ühtedes ja nullides, siis täna võib IT-sektoris edukat karjääri teha ka inimene, kes pole tunnistusel matemaatika ees näinud kunagi kõrgemat hinnet kui kolm.“

Põllumäe selgitas, et kui näiteks mängumootoreid või tugevalt arvudel põhinevaid süsteeme loovad arendajad peavad ka tänapäeval suutma matemaatilises maailmas orienteeruda, siis näiteks veebiarendaja puhul ei tule keeruliste valemitega igapäevaselt kokku puutuda. „Mõistagi elementaarseid oskuseid on vaja, kuid seda, et tuleb ruutvõrrandeid lahendada või rõhumuutuse mõju temperatuurile välja arvutada, esineb pigem harva ja harilikult on selliste oskuste ootustest märku andud juba enne, kui keegi päriselt tööle võetakse,“ lisas ta.

Aegunud arusaamu on veelgi

Lisaks sellele, et arendaja peab ilmtingimata olema tugev reaalainetes, on Põllumäe sõnul mõneti müüdiks ka see, et iga arendaja peab suutma iseennast juhtida või et arendaja peamiseks motivaatoriks peab olema soov järjest keerulisemaid probleeme lahendada. Kui Need oskused on valdkonnajuhi sõnul küll iga ettevõtte poolt hinnatud, kuld nende puudumine ei tähenda ilmtingimata seda, et inimesest ei võiks õige keskkonna toel kasvada väga tugevat spetsialisti.