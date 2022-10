Prantsusmaa on talveks valmis: riigi gaasihoidlad on ääreni täis

Mitmed Euroopa riigid on võtnud eesmärgiks loobuda Venemaa gaasist nii suures ulatuses kui võimalik. Tundub, et see eesmärk on ka täitumas. Euroopa gaasikriisi jälgiva Gas Infrastructure Europe’i andmetel on Euroopa Liidu gaasihoidlad keskmiselt 90 protsenti täis.