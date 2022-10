UURING | Järgmine majanduskriis tuleb aasta jooksul, kuid on lühike ja kerge

Rahvusvaheline ärinõustamisvõrgustik KPMG küsitles sel suvel 1300 tegevjuhti üle maailma. Nad on majanduskriisi tulekus väga kindlad ja hoiatavad, et see võib muuta ettevõtetel koroonapandeemiast taastumise raskeks. Sellegipoolest on tegevjuhid optimistlikumad kui aasta alguses, hinnates, et majanduskriis jääb lühikeseks ja kergeks ning majandus hakkab taas kasvama järgmise kolme aasta jooksul.