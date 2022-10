Kinnisvaratehingute arv septembris vähenes. Ostjad teeb ebakindlaks eesootav küttearve

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Risto Vähi sõnul tavaliselt tehinguaktiivsus peale puhkusteperioodi lõppu septembris tõuseb, aga tänavu mõjutasid turgu mitu vastupidise mõjuga tegurit. „Inimesed on äraootaval seisukohal ning fookus on uue kodu ostmiselt rohkem muudel asjadel. Kõige suurem mõju on kommunaalkuludel ning enne suuremate otsuste tegemist tahetakse esimesed krõbedamad küttearveid ära näha. Lisaks on aina olulisemaks teemaks muutunud kasvav euribor,“ ütles Risto Vähi.