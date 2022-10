Vaikuseruume tootev Silen teatas rekordkäibega kvartalist

Uute tellimuste maht summas 3,09 miljonit eurot oli möödunud kvartalis samuti aastate parim tulemus. Septembris tarniti ettevõtte tooteid 18 riiki, mis on senistest kuudest oluliselt kõrgem näitaja.

Sileni tegevjuhi ja kaasasutaja Endrus Arge sõnul on kasvu taga kiiresse skaleerimise faasi jõudmine, mida on võimaldanud 45 riigis asuva ligi 100 edasimüüja edukas müügivõrku kaasamine. „Meie partnerid on jõudnud Sileni toodetega oma projektides tellimusteni. Antud trend on selgelt tõusus. Müügitorus olevate objektide hulk suureneb, meie klientide ja partnerite ostuhuvi aina kasvab ning meeskonna motiveeritus samuti. Oluline roll on ka uuel tehasel, mille oleme hästi tööle saanud, kuid sealgi on veel kasvuruumi.“

Edasi arendatakse ka uusi tooteid ja teenused nagu Silen Space Hybrid, Silen Outdoor ja hübriidtöötamise platvorm Silenbooking. Peatselt on oodata läbimurret tootmisstrateegias, mis muudab tarneajad palju lühemaks ja avaldab müügile positiivset mõju.

Suvel sai Sileni tootevalik süsinikneutraalsuse sertifikaadi. See tähendab, et vaikuse- kabiinide valmistamine ja elutsükkel keskkonda lisasüsinikuga ei koorma. Arge sõnul on järgmine samm ka äritegevuse teiste aspektide, näiteks tarneahelate ja ettevõtte energiakasutuse analüüsimine ning jätkusuutlikkuse täiendav parandamine. Sileni meeskond on võtnud eesmärgiks jõuda täieliku kliimaneutraalsuseni järgmise aasta lõpuks.

Vaikusevabrik Silen on asutatud Endrus Arge, Sparry Kivilo ja Henri Rüüsaku poolt. Suurimad turud on Euroopa ja Põhja-Ameerika, kuid müügivõrgustik on ka Aasias, Austraalias, Lähis-Idas ja Lõuna-Ameerikas.

Ettevõtte klientide hulka kuuluvad näiteks Amazon, Airbus, Bolt, Wise, Coca-Cola, Lego, Spotify, Bank of America, Volkswagen, Porsche ja Volvo. Sileni osakud on kaubeldavad investeerimisplatvormil Funderbeam. Ettevõtte on kaasanud kokku 2,7 miljonit eurot.

Alates 2022. aasta algusest on Sileni osakud Funderbeami platvormil langenud ligi 44%. Kõiki osakuid koondav Funderbeami indeks on sama ajaga langenud 30%.