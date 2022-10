Sunly asutaja: elektri tootmine kodudes muutub tulevikus sama tavaliseks kui pesumasina olemasolu

2032. aasta eesmärk on toota 100% kogu elektri tarbimisest. Utilitase juht Priit Koit märkis, et küsimus on, kas on võimalik seda ambitsiooni ka varem täita. Ta tõi näiteks tuuleparkide rajamise, kus reaalne ehitus võtab aega vähem kui kaheksa aastat. Eestis on head tuuleolud, biomass ning vähe inimesi, mis annab rahvusvahelise konkurentsieelise ning aitaks eesmärki saavutada.