Päev börsil: eilne tõus jõudis Balti börsile, Elon Musk tegi Twitteri eest uue pakkumise

Ka Elon Musk muutis meelt. Kui viimastel kuudel tundus, et Musk üritab Twitteri ostust välja vingerdada, siis kartus kohtu ees on ta tehingu juurde tagasi toonud, vahendab Bloomberg. Millise pakkumise Elon tegi, seda saad vaadata siit.

Kui eile tundus, et investorite tuju on muutunud, sest kõik suuremad indeksid Euroopas ja USAs tõusid mitu protsenti, siis täna on tehtud kannapööre. Mõlemad turud on negatiivsed. USA peamised indeksid alustasid päeva paraja langusega. Dow Jones on kaotanud -0,87%, Nasdaq-100 -1,44% ja S&P 500 kukkus peale avanemist -1,11%.