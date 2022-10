OTSEÜLEKANNE | Olulisim konverents sel aastal. Mis toimub kõiki hindu mõjutaval gaasiturul tegelikult?

Gaasihind on Ukraina sõja tuules kasvanud enam kui kümme korda ning paljuski on see hüpelnud emotsioonide tormituultes.

Seega on tänavusel aastal peamiseks fookuseks kõik see, mis on mõjutatud Ukrainas toimuvast sõjast ning see, kuidas keerulistes oludes edukalt hakkama saada. Mida riigil on võimalik teha, et tagada majanduskeskkonna normaalne toimimine ekstreemsetes oludes ja milliseid muutuseid on gaasituru jaoks vaja.