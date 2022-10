Toyota avastas oma elektriautos turvaprobleemi, mis ilmneb kurvides ja äkkpidurdades

Lisaks teatas Toyota, et on tuvastanud ja parandanud võimaliku probleemi auto turvapatjadega. Nimelt olid mõned turvapadjad tehases valesti paigaldatud ning oli oht, et need ei tööta või põhjustavad vigastusi. Seda probleemi polnud ettevõte varem avalikustanud. Toyota tehnoloogiajuht Masahiko Maeda sõnul sai autotootja teada turvapadja probleemist alles viimastel kuudel. „Vabandame veel kord mure, ärevuse ja ebamugavuste pärast, mida oleme põhjustanud oma klientidele, edasimüüjatele ja sidusrühmadele,“ lisas ta. Seda, kui palju läks maksma tagasikutsumine, tehnoloogiajuht ei avalikustanud.

Toyota on saanud kriitikat keskkonnarühmadelt ja investoritelt, kes soovivad, et ettevõte laieneks kiiremini akutoitega elektriautodesse. Ettevõte on vastanud, et peab pakkuma erinevatele turgudele ja klientidele sobivaid autovalikuid. Toyota koduturul on endiselt populaarsemad hübriidautod. Tööstuse andmetel moodustasid puhtalt akuelektrilised sõidukid eelmisel aastal Jaapanis müüdud sõiduautodest vaid 1%. bZ4X on Jaapanis saadaval ainult liisinguks - see teenus jätkub 26. oktoobril, ütles Maeda.