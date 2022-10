Eesti Gaasi juht: vabandame klientide ees, aga meil on ka häid uudised

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik alustas oma ettekannet täna toimunud Eesti gaasiliidu konverentsil vabandustega. „Vabandame oma gaasiklientide ees, et me pole saanud teile teha sel kevadel-suvel nii häid pakkumisi, nagu oleksime tahtnud. Seda loomulikult põhjusel, et ajad on olnud väga ebakindlad,“ sõnas ettevõtte juht.

Meie jaoks on väga hea uudis see, et kuigi Vene gaasirelva risk realiseerus, on see relv tänaseks tühjaks lastud.