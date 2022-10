Hollandis asub suur gaasiväli, mida Euroopa ei saa kasutada

Hollandis asub Euroopa suurim maagaasivaru. Groningeni maardlas on piisavalt kasutamata võimsust, et sel talvel asendada suur osa kütusest, mida Saksamaa varem importis Venemaalt. Maardla on aga sulgemisprotsessis, kuna puurimine on põhjustanud korduvaid maavärinaid ja Hollandi ametnikud ei taha lubaduste rikkumisega riskida elanike pahameelega.