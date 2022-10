Ärilehe Ennustusmängu vahekokkuvõte: portfellide miinus süveneb

Mitmetele esikohtadel olevatele osalejatele on abiks tulnud tõik, et nende poolt valitud osakuga ei ole võimalik kaubelda, mistõttu seisab ka osaku hind paigal.

Sellised valikud on näiteks energiaettevõtte Fermi Energia osakud, mis kauplevad Funderbeami platvormil kord kvartalis kahe nädala jooksul. Head väärtusehoidjad on olnud ka krüptokauplemisplatvormi Change’i osakud, mis pole kaubelnud alates mai lõpust, kuna ettevõtte on kõnelustes strateegiliste partneriga. Seetõttu on Change’i osaku hind lukus 1,07 eurol, 27. mai viimasel tehingul, mil omanikku vahetas 18 osakut.