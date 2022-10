Keelatud asjade nimekiri pikeneb: Euroopa Liit kehtestas Venemaale järgmised sanktsioonid

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti alati seisnud selle eest, et Euroopa Liidu sanktsioonipaketid Venemaa vastu oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad. „Uued sanktsioonid on oluline samm selle suunas, et Euroopa Liidu majandussidemed Venemaaga nõrgenevad ja Euroopa Liidu ettevõtted peavad otsima alternatiive mujalt,“ ütles Reinsalu. „Eesti jätkab Euroopa Liidu tasandil sanktsioonide tugevdamise nõudmist, et tõsta agressiooni hind Venemaale nii kõrgele, et see halvaks täielikult Venemaa majanduse ja teeks võimatuks sõja rahastamise.“