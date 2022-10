Eesti suuremad gaasimüüjad rääkisid täna toimunud konverentsil, et Ukraina sõja mõju gaasiturule on kujunenud enneolematuks.

Alexela juht Aivo Adamson nentis, et täna peitub ärivalu just selles, et enamjaolt enne maagaasiga kütnud kliendid soovivad nüüd vahetust LPG vastu. „Nõudlus on meeletult suur ja järjekorrad väga-väga pikad. Võite ette kujutada, et nende mahutite tellimine ei käi ka üleöö. Lisaks materjalipuudus ja tarneajad,“ nentis Adamson.