Euroopa gaasihoidlad on talveks peaaegu täis. Kardetakse aga, et ka järgmine aasta võib tulla raske

Rahvusvahelise Energiaagentuuri tegevdirektor Fatih Birol sõnas, et kuigi Euroopa gaasihoidlad on selleks talveks peaaegu täis, võib järgmine talv kujutada endast märkimisväärset väljakutset. Soome majandusnõukogu kohtumise järel küsimustele vastates lausus ta, et Euroopas on gaasihoidlad peaaegu 90% ulatuses täidetud. „Oleksin eelistanud, et Euroopa riigid oleksid olnud palju paindlikumad ja kiiremad, et reageerida meie soovitustele,“ märkis ta. „See, kus me hetkel oleme, pole halb, eeldan, et kui ei tule üllatusi, võib Euroopa selle talve üle elada.“

„Mis meid seekord aitas, [on see, et] me importisime viimastel kuudel Venemaalt veel veidi gaasi,“ selgitas ta ta. Lisaks oli Hiina importinud „vähem gaasi, kui ta muidu oleks importinud“, mida Birol nimetas „väga loiuks majandustulemuseks“. Tegevjuhi sõnul võib see järgmisel aastal muutuda. „Kui Hiina gaasiimport suureneb Hiina majanduse taastumisega, saab [see] olema üsna raske paar kuud märtsist kuni järgmise talveni.“

Eurostati andmetel oli Venemaa eelmisel aastal suurim naftat ja maagaasi tarnija Euroopa Liitu, kuid esmaspäeval avaldatud aruandes ütles Rahvusvaheline Energiaagentuur, et gaasi eksport Venemaalt Euroopa Liitu on sel aastal oluliselt vähenenud. „Vaatamata olemasolevale tootmis- ja transpordivõimsusele on Venemaa vähendanud oma gaasitarned Euroopa Liitu alates 2022. aasta algusest pea poole võrra,“ seisis aruandes. „Praeguses kontekstis ei saa välistada Venemaa gaasitarnete täielikku peatamist Euroopa Liitu enne kütteperioodi 2022/23, mil Euroopa gaasiturg on kõige haavatavam,“ lisati aruandes.

Näitena, kui keeruline on praegune olukord, ilmestab energiafirma Orstedi hiljutine teada kolme fossiilkütuse rajatise töö jätkamise või taaskäivitamise osas pärast seda, kui Taani ametivõimud on andnud selleks korralduse. Nädalavahetusel tehtud avalduses ütles Orsted, et suund on antud Taani elektrivarustuse kindluse tagamiseks. Mõned päevad enne Orstedi teadet teatas teine suur Euroopa energiaettevõte, Saksamaa RWE, et ettevõtte kolm pruunsöeüksust “naasevad ajutiselt [elektriturule], et tugevdada varustuskindlust ja säästa gaasi elektritootmises“. Iga üksuse võimsus on 300 megavatti. „Nende kasutuselevõtt on esialgu piiratud kuni 30. juunini 2023,“ lisas ta.